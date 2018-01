FOTO: Kdo greje posteljo priljubljenemu Čuku?

Jernej Tozon je med mladimi damami najbrž najslavnejši čuk v Sloveniji, ki svoje oboževalke rad razveseli z razgaljenimi fotografijami, s katerimi buri domišljijo. Tokrat je na družbenih omrežjih objavil ganljivo željo za novo leto: »Imejmo se radi!« Marsikdo je ob njegovem širokem nasmehu in golem telesu spregledal ozadje velike voščilnice. Jutro je očitno pričakal v družbi skrivnostne svetlolaske, ki je med njegovim 'škljocanjem' utrujena sladko spala. Jernej zasebnost in partnerske izbire sicer precej ljubosumno skriva, zato je o njegovi ljubezni znanega kaj malo, prav tako, kdo je dama, ki je na začetku novega leta grela njegovo posteljo. Je to nova izbranka? Mogoče kakšna oboževalka? Morda pa nam bo Jernej v novem letu končno razkril, kdo mu greje posteljo.

