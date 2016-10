FOTO: Katjin plamen ugasnil, poslali so jo s Filipinov

Iz Survivorja je morala še ena tekmovalka. Vsi člani plemena Tala so morali prestati preizkušnjo, med katero so na iztegnjeni roki v ravnotežju držali nože. Nekateri so bili bolj, drugi pa manj uspešni, celih 30 minut pa sta zdržala Klemen in Sara, pri čemer je Sara bila vseeno uspešnejša in si je z zmago priborila v večernem plemenskem svetu kar dva glasova.

Čeprav je najprej kazalo, da bo iz šova morala oditi Teja, so na koncu tekmovalci izglasovali Katjo, ki je bila v zadnjem času vse šibkejša in brez motivacije. Na otoku je torej ugasnila še ena bakla, tekmovalce pa pričakujejo nove preizkušnje.