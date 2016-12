FOTO: Katarina Mala: Ženske smo same sebi najhujše sovražnice!

»Ideja je prišla od mene. Čisto preprosto sem pomislila na to, koliko pesmi je napisanih o bolečinah pri varanju in koliko je takih, ki so res patetične, potem pa sem Marku Gregoriču rekla, naj napiše zgodbo o tem, kako se ženska sprijazni z dejstvom, da je prevarana, in se odloči za podobno pot. Sama verjamem, da če lahko moški leta in leta živijo dvojno življenje, si čisto zlahka predstavljam, da lahko tako živijo tudi ženske. Saj smo vendar v letu 2016,« nam je Katarina pojasnila, od kod ideja za pesem. Medtem ko večina pesmi govori o srečni ali nesrečni ljubezni, se je Katarina varanja lotila z veliko vnemo in veseljem. »Zato ker je to še vedno tabu. Strokovnjaki na veliko razpredajo o nezvestobi in statistični podatki so kar šokantni. Zadnja leta sem spoznala precej ljudi, predvsem moških, ki že desetletja manevrirajo skozi zakonske zveze tudi s pomočjo ljubimk. Krivično se mi zdi misliti, da so tega sposobni le moški. Statistika dokazuje, da to počne tudi vedno več žensk,« pove brez zadržkov. Na vprašanje, ali je bila sama kdaj prevarana, pove, da je ob koncu prejšnje zveze izvedela nekaj kočljivih informacij. »Vendar ničesar zares potrjenega, preverjenega. Ker je bila precej zoprna izkušnja že tako ali tako za menoj in ker mi je zveza pustila nekaj precej bolj bolečih izzivov, kot če bi bila prevarana, se s tem niti nisem ukvarjala. Sem pa prepričana, da je lahko zelo hudo,« pravi Katarina, ki se nikoli ne bi sprijaznila s tem, da je prevarana. »Če bi moški od mene pričakoval, naj se sprijaznim z njegovimi razmerji, hkrati pa od mene zahteval, da si tega ne smem privoščiti, mi verjemite, da tega ne bi zmogla in se tega ne bi šla. Zdaj bolj kot kdajkoli prej verjamem, da se tu ne sme več delati razlik. Ženske lahko preživimo marsikaj, tudi brez moških, zato se nam ni treba kar sprijazniti z usodo, temveč jo lahko brez težav vzamemo v svoje roke,« meni pevka, ki verjame, da se lahko celo v najbolj trdnih razmerjih zgodi preobrat in je lahko ženski, ki ljubi partnerja, na drugačen in svojevrsten način všeč še kdo drug.



»Imajo nas za naivne!«



Nekoliko strogo se odzove na vprašanje, kako se prevarana ženska razlikuje od prevaranega moškega. »Pa ne, ker me to sprašujete. Toliko teorij je bilo napisanih o tem, da se ženska varanja loti s čustvi in zavestno, moški pa mnogo bolj nepremišljeno, da mi kar črno pade na oči, ko to berem!« Ob tem se huduje na vse prevarane ženske, ki ne znajo zapustiti nezvestih partnerjev. »Medtem pa moški s svojim trpečim egom poberejo vse in se niti ne želijo ozreti nazaj. Prevarana ženska bi se morala prav tako odzvati močneje, in ničkolikokrat se mi zdi, da smo ženske same sebi najhujše sovražnice. Želim si, da bi znale bolj verjeti vase in v to, da lahko nadaljujemo pot brez moškega, ki nas je prevaral. Na veliko žalost ugotavljam, da nas imajo moški še vedno za popolnoma podrejene in naivne. V čem se torej po mojem mnenju razlikujeta? Po mojem samo po neumnosti,« pove v smehu. Sicer pa je Katarina, ki vsako leto poskrbi za kakšen glasbeni udar, predana mamica in partnerica, ki se je že nekaj mesecev po rojstvu sina Lukasa vrnila na glasbeno prizorišče. »Moje delo se razlikuje od klasičnega, tako sem dneve še vedno preživljala z Lukasom, večere pa oddelala na odrih ali dogodkih. Resnično in iz srca verjamem, da v mojem delu ni nobene sistematizacije in da se je treba za svoj kos torte pošteno truditi in nenehno delati. Ko oddelaš svoje, pa si seveda vzameš tudi premor. Za zgled in podporo vedno pomislim na svojo mamo, ki je delala vse življenje in skrbela za svoj posel, pa nismo otroci nikoli občutili nobenega pomanjkanja ljubezni ali pozornosti. Ozrimo se tudi v tujino, kjer ženske delajo že po treh mesecih in kjer je ta način popolnoma normalen. Vse se da, če se hoče,« pravi vedno delovna Katarina, ki, čeprav je njen sin čez dan v zasebnem varstvu, občasno pokliče varuške, na pomoč pa ji priskočita tudi oče in mati. S partnerjem Robertom sta precej zaposlena, zato toliko bolj cenita redke skupne trenutke. »Večkrat na leto imamo res kakovostne počitnice. Najino vsakodnevno razvajanje je predvsem večerja, ki si jo pripraviva, ko Lukas spi,« nam še zaupa, kako z ljubljenim preživljata redke, a sladke skupne trenutke, zaradi katerih je njuno razmerje še vedno trdno kot skala.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.