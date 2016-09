FOTO: Katarina Čas skozi čas

Katarina Čas velja za eno najuspešnejših slovenskih igralk. Je prava zgodba o uspehu, saj je v zadnjih letih igrala v kar nekaj visokoproračunskih filmih in v Hollywoodu pustila pečat z vlogami v filmih Volk z Wall Streeta in Danny Collins. Kljub številnih uspehom, ki jih žanje v tujini, se Katarina zelo nerada hvali z njimi in ostaja trdno na tleh. Svetlolaska, ki je na pragu štiridesetega leta, a se zadnjih dvajset let skorajda ni spremenila, ni zvezdnica, ki bi na veliko razlagala, kaj se ji dogaja v tujini. Je skrivnostna in preprosta – v vseh pogledih.

