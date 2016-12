FOTO: Kandidatke za miss z nakitom iz premoga

Medtem ko se na drugem koncu sveta Maja Taradi, miss Slovenije 2016, pripravlja na svetovni finale, ki bo 18. decembra v Washingtonu v ZDA –– več kot 110 tekmovalk z vsega sveta se je že pomerilo v šovu nadarjenosti, Maja se je odlično odrezala, sodelovale so tudi v kuharskem šovu in se srečale z otroki iz socialno šibkejših družin ––, je minuli konec tedna 10 deklet upalo, da bodo šle po njenih stopinjah. V soboto so organizatorji pod streho spravili prvi regijski predizbor za miss Slovenije 2017, ki je bil v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču.



Trideset deklet se je prijavilo na casting, na tem pa so izbrali deseterico kandidatk za uvrstitev v finale Miss Slovenije za miss sveta 2017. Kandidatke za najlepšo v Sloveniji in nastopajoče, Jay Dance studio, Evo Boto, Saša Gačnika Svarogova in Eldo Viler, je v živo spremljala skupina slovenskih glasbenikov Bojan Zupančič (saksofon), Robert Pikl (kitara), Miha Gorše (klaviature), Nace Jordan (bas kitara), Goran Moskovski (tolkala) in Jure Rozman (bobni). Žirija – sestavljali so jo Mojca Šimnic Šolinc, direktorica podjetja Tosama, dr. Otmar Zorn, poslovnež, dolgoletni rotarijec in podpornik dobrodelnosti, kulture, inovatorstva ter tehnološkega razvoja, Miša Margan Kocbek, ki je nekoč tudi tekmovala za miss Slovenije, sodelovala je v resničnostnem šovu Sanjska ženska, zdaj vodi manekensko šolo Glamm models, s katero sodeluje tudi pri projektu Miss Slovenije, David Miško, pomočnik direktorja za področje marketinga in odnosov z javnostmi v Skupini stroka.si, Tadeja Ternar, miss Slovenije 2007, in Iztok Bricl, direktor Gospodarskega razstavišča – si je kandidatke za lepotno krono ogledala v več izhodih. Enkrat so nosile izdelke krznarstva Smole, drugič kopalke Nancy Beachwear in nakit iz zasavskega premoga blagovne znamke KUOLMi oblikovalke Marjete Hribar, po odru pa so se sprehodile tudi v večernih oblekah blagovne znamke The LIE by Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy. In potem so izbrali: miss Ljubljane je Danijela Pančič, ki se je uvrstila naravnost v finale Miss Slovenije za miss sveta 2017, prva spremljevalka je Laura Katarina Jularič, druga spremljevalka je Sara Cimirotić, miss fotogeničnosti pa Kaja Teropšič. Dogodek je bilo mogoče spremljati v živo prek uradne strani miss Slovenije na facebooku. Dekleta, ki si žele nepozabno življenjsko izkušnjo, tista, ki bi tudi rada sodelovala na izboru najlepše na tej strani Alp, se lahko na tekmovanje prijavite, in to prek uradne spletne strani izbora www.missworld-slovenia.com . Naslednji izbor bo januarja, in sicer miss Štajerske, sledila bodo še tekmovanja za miss Gorenjske, Primorske in Dolenjske.