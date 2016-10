FOTO: Kam so izginile slovenske TV-dive

Nekoč so krojile naše ure pred malimi zasloni: brale so nam poročila, nas poučevale o zanimivostih s področja znanosti in umetnosti in na splošno skrbele, da nam ob domačem TV-programu ni bilo dolgčas. Mnoge od tistih, ki smo jih imeli najraje, danes živijo proč od soja medijskih luči. Kam so se skrile?

Študentka in babica



Olga Rems je na RTV Slovenija prišla kot tajnica direktorja, a jo je usoda iz ozadja kmalu izstrelila pred kamere. Tam je ostala več kot tri desetletja in postala eden najbolj prepoznavnih obrazov nacionalne televizije. Po upokojitvi je še nekaj let vodila oddaje za starejše, tudi ko je navsezadnje zares izpregla, pa ni mirovala – vpisala se je na univerzo za tretje življenjsko obdobje, smer umetnostna zgodovina. Raziskovanje sled-nje in druženje z vnukinjo sta zadnja leta njeni najljubši opravili. Rada pa tudi kolesari in dela na vrtu.

V družinskem poslu



Dolgoletno voditeljico dnevnika Metko Centrih Vogelnik smo si zapomnili tudi po izbranem okusu za modo ki je bil drznejši, kot je bilo za tiste čase običajno. Njen zaščitni znak so bili razkošna pričeska in dolgi, skrbno nalakirani nohti. Na televiziji je prvič nastopila leta 1966, male zaslone pa je zapustila leta 1995, ko se ji je zazdelo, da sta njen nakit in oblačenje bolj v ospredju kot tisto, kar govori. Nekaj časa je bilo mogoče njen glas slišati na Radiu Kranj. Danes pomaga pri družinskem poslu. Njen mož je profesor na fakulteti za arhitekturo, prof. dr. Blaž Vogelnik. Družina Vogelnik ima v Radovljici mikropivovarno, ki svoje pivo toči v lokalu Academia 2.0, ter trgovino s tehnično operemo.

Umaknila se je v zasebnost



Se še spominjate časov, ko je osrednji dnevnik na nacionalni televiziji vodila komaj 20-letna Danica Simšič? Od tistih časov je preteklo veliko vode, priljubljena voditeljica in novinarka pa je leta 1992 zamenjala kariero. Podala se je v politiko in deset let pozneje postala ljubljanska županja. Zadnja leta se je umaknila iz javnega življenja. Nekaj časa je bila predsednica Slovenskega združenja Spominčica za bolnike z alzheimerjevo boleznijo in demenco ter njihove svojce.

Ima sanjsko službo



Mojca Blažej Cirej je začela na Radiu Študent. Ker se je sodelavcem zdela premalo udarna, so jo poslali na nacionalko, kjer je uspešno premagala več kot 600 kandidatov na avdiciji. Po enem letu na radiu so jo povabili na televizijo. »Nekaj let, dokler nas niso izpodrinili napovedniki, sem tako povezovala program. Pozneje sem se pridružila oddaji Tednik,« se spominja. S televizije se je preselila na radio, iz studia v pisarno, in zdaj dela kot lektorica. »Sanjska služba, vam rečem. V službenem času lahko berem! Iz časov, ko sem bila napovedovalka, sem obdržala le radijski nočni program. Ta je za mojo dušo,« sklene.

Pesnica, fotografinja, učiteljica



Marsikateri gledalec se ob besedi televizijska diva spomni drobne Tajde Lekše. Lepa, nadarjena, odlična voditeljica, poliglotka, poosebljenje elegance, nekakšna slovenska Jackie O. Z malih zaslonov in televizije je nenadoma izginila in nič ne kaže, da se namerava kdaj vrniti. Danes občasno vodi prestižne dogodke zaprtega tipa, ukvarja pa se tudi s pisanjem poezije, fotografiranjem in učenjem jezikov – pri njej lahko usvojite ali izpopolnite znanje angleškega, francoskega, švedskega, španskega in italijanskega jezika.



