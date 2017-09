FOTO: Kakšna preobrazba! Vid Valič od grdega račka do lomilca src

Mama Amanda, s katero sta živela po ločitvi staršev, je tako Vidu kot tudi bratu Domnu v oporo in navdih. Foto: Osebni arhiv

Ko je bil star devet let, ga je pretresla huda preizkušnja, mamina težka bolezen, ki pa jo je mama uspešno premagala. Foto: Osebni arhiv

Prve korake stand up komika je naredil v KUD France Prešeren leta 2006. Foto: Osebni arhiv

Danes je eden od najbolj znanih in priljubljenih domačih komikov oziroma ustvarjalcev. Foto: Osebni arhiv

Pozimi, 25. januarja 1982, rojeni član igralske dinastije Valič, vnuk Aleksandra, sin Iztoka in brat Domna Valiča ima nastopanje že v genih. Nič čudnega torej, da se je leta 2000 po zaključeni Aškerčevi gimnaziji najprej vpisal na igralsko akademijo AGRFT. Sam pravi, da je bila prav zavrnitev na sprejemnih izpiti tista, ki ga je iz igralskih vod preusmerila v komične, s katerimi je navsezadnje zaslovel. Danes eden izmed najbolj priljubljenih obrazov z malih zaslonov je TV-občinstvo osvojil leta 2010 v oddaji Slovenija ima talent. Kljub spogledovanju z voditeljstvom in igro ostaja v prvi vrsti stand up komik. O svojem ljubezenskem življenju ne govori rad, bo pa malce odškrtnil vrata vanj v svojem novem projektu, komediji Tvoj bivši bodoči mož, ki bo premiero doživela 30. septembra.

