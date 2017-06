FOTO: Kako je njuna ljubezen premagala vse

Nekateri so proti vsemu. Tudi proti ljubezni. Zato pa moramo biti vztrajni in se boriti za svoja načela. Alenka Gotar in njen Anže Šuštar sta živ dokaz za to. Ni jima bilo lahko, a sta vztrajala. Na skupni poti se jima je rodil otrok, po slabih dveh letih pa iskrice med njima še vedno preskakujejo.

Pred kratkim je Alenki 17 let mlajši mož prek facebooka sporočil, da jo ima rad, pripisal pa je še, da je njegova žena najboljša. Nekaj je verjetno imelo pri tem predčasno rojstnodnevno darilo, ki ga je pokazal širši javnosti.

Vas zanima, kaj ga je pričakalo? Poglejte spodaj.