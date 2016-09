FOTO: Kaj se plete med Saro in Klemnom iz šova Survivor?

Klemen in Sara sta občudovala romantični sončni zahod Foto: Facebook

Drugi, ki je moral zapustiti rajske Filipine in resničnostni šov Survivor, je bil postavni mišičnjak Klemen Rutar. On sam je mnenja, da je moral tako hitro zapustiti šov ta, da je bil preveč izkušen in je nekaterim pomenil preveliko grožnjo.

A Klemen sotekmovalcem ni zameril, da so ga tako hitro poslali domov, in se tudi po koncu snemanja šova druži z njimi. Še posebej blizu pa si je s Saro. Na facebooku sta objavila kar nekaj skupnih fotografij, kar je porodilo vprašanje, ali se morda med njima plete kaj več kot le prijateljstvo. Pred dnevi sta skupaj uživala na plaži v Portorožu, kamor sta se odpravila po dobrodelnem teku v Piranu. Dobrodelnega dogodka so se udeležili tudi drugi udeleženci Survivorja, na plaži pa sta očitno uživala sama.