FOTO: Kaj se je zgodilo z Almo? To razkriva Jasmin

Jasmin in Alma. Foto: facebook

Iskrice med Almo Pijuković in Jasminom Cerićem, parčkom iz zadnjega Big Brotherja, ki ga je Slovenija lahko spremljala pred malimi zasloni, so očitno dokončno ugasnile. Medtem ko smo po koncu resničnostnega šova še lahko spremljali njune skupne fotografije, všečkanje fotografij drug drugega in pošiljanje srčkov, tega ni več.

Jasmin je javnost presenetil konec leta lani, ko je objavil: »Pred kratkim sem spoznal punco, ki je zvezda mojega leta 2016. Res, da mi je malo zakomplicirala neke stvari, ampak lahko rečem, da sem zaradi nje srečen!«

Na novega leta dan je objavil še fotografijo z dekletom Emo v objemu. Usuli so se všečki, med njimi tudi nekdanjih sostanovalcev iz najslavnejše hiše, ki pravijo, da sta prelep parček.