FOTO: Jurij Bradač uresničil svoje sanje

Se še spomnite Jurija Bradača, znanega slovenskega manekena in igralca, ki je nastopil v videu Lady Gaga Bad Romance? No, zdaj je, kot kaže, uresničil svoje sanje. »Končno so se mi uresničile sanje, kupil sem si nov dom,« je zapisal, ko je objavil fotografije svojega novega mobilnega doma.

Sicer pa je Bradač pred dnevi užival v slovenski družbi, ko je v enem izmed losangeleških klubov nastopil DJ Umek.

Ponosen lastnik velikega avtodoma je še razkril, da se bo na prvo pot odpravil v Kolumbijo. Koliko zelencev je moral odšteti za dom na kolesih, prijateljem ni želel razkriti. Sicer pa je treba priznati, da Jurij ne deluje prav nič zvezdniško, ko s sombrerom in v trenirki pozira ob svoji novi pridobitvi.