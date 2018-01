FOTO: Jože Potrebuješ nekoč in danes

Februarja bo minilo 20 let, odkar sta Jože in njegova Andreja dahnila usodni da. Pred tem sta bila 13 let par, v osnovni šoli pa sošolca. Foto: osebni arhiv

Na začetku devetdesetih je bil eden tistih, ki so se lahko pohvalili s prvimi mobilnimi telefoni. To so bili zagotovo časi, ki jih Jože ne bo tako zlahka pozabil. Leto 1992 je bilo zanj prelomno, saj je s Čuki posnel Krokodilčke, nato pa so nizali hit za hitom. Dvakrat so prejeli viktorja popularnosti, prvič leta 1993, ko je Jožeta nagrada tako presenetila, da si je v zadnji minuti izmislil govor. Letošnje leto bo zanj leto okroglih obletnic in praznovanj – z ženo Andreja se bosta srečala z abrahamom, februarja praznujeta 20. obletnico poroke, s Čuki pa praznuje 30 let glasbene kariere. Veliki ljubitelj potovanj vsak dan začne s stotimi sklecami in trebušnjaki in pravi, da se staranja ne boji.

