FOTO: Jolanda Čeplak v klub 40 z novim fantom

Ni lepšega kot stopiti v novo dekado do ušes zaljubljen. To doživlja Jolanda Čeplak, ki so je bili zelo veseli na Rogli, kjer so to poletje potekale atletske priprave pred evropskim prvenstvom. Na njih sta se menda zelo zbližala z našim tekačem na osemsto metrov, Žanom Rudolfom, kar so nam zaupali njuni kolegi. Kako daleč je šla atletska romanca, vesta le vpletena, dovolj zgovorno pa je, da je Joli pred kratkim na svojem facebook profilu objavila status, ki potrjuje novo razmerje.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«