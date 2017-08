FOTO: Jo prepoznate? Voditeljica se je znebila bremena in balasta

Ampak srce ostaja isto Hvala za lepe besede, hvala za ljubezen, za motivacijoKolikokrat sem skoraj obupala, pa nisem. Danes se počutim odlično, zdravje je super in rada se imam! #dosežekUpam, da bom še koga motivirala, da se znebi bremena, balasta in začne uživat življenje s polno žlicoYou don't have to go fast, you just have to go#happygym #nutribullet #crodentnet #salonlepotestudio4 #medinmleko #healthy #picture #picoftheday #pictureperfect #pictureoftheday #runner #sportnica #healthylife #healthylifestyle #healthylife #positivevibes #positive #happy #weightloss @happygymljubljana @salonlepotestudio4

A post shared by JericaZupan (@jericazupan) on Aug 21, 2017 at 10:04pm PDT