FOTO: Jernej Tozon: za štedilnikom v moški družbi

Čuk Jernej Tozon prosti čas, ki ga na njegovo žalost ni prav veliko, rad izkoristi za pobeg v naravo. Še posebno rad ga preživlja v gorah, kjer kuri ogenj, predvsem pa mu pri bivanju v naravi pride prav njegov tečaj preživetja. Najmlajši čuk je tudi velik ljubitelj smučanja, pred kratkim je bil pet dni na smuki v Franciji, kjer pa ni bil sam. Družbo so mu delali Aleš Bartol, raper Trkaj, frontman skupine Sars Žarko Kovačević in številni drugi znani obrazi. »Seveda je bila to moška zasedba, kjer smo si sami kuhali! Trkaj je imel krajši nastop, drugače pa se tokrat ni zgodilo nič pretresljivega, nismo bežali pred plazovi kot lani«, nam je zaupal Jernej.

