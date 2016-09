FOTO: Je sploh vedel, da ima v rokah eno najbolj strupenih kač?

Na filipinskem otoku, kjer snemajo resničnostni šov Survivor, tekmovalci niso osamljeni. Tam jih na vsakem koraku spremljajo tudi živali, s katerimi se v našem svetu ne morejo kar tako srečati. Med njimi so tudi nevarne, a Franka očitno to ne gane preveč. V mrežo, v katero so tekmovalci skušali ujeti ribe, je ulovil eno najsmrtonosnejših kač in jo brez strahu prijel. Čeprav so se tekmovalci že vrnili v Slovenijo, je spomin na strupenjačo še zelo živ. Franko je pojasnil, kdo ga je naučil rokovanja s kačami in kako se je počutil, ko je v rokah držal tako nevarno žival.

»Nono me je učil prijemov na nestrupenih kačah že kot majhnega otroka. Ob tem sem tudi izgubil ta prirojeni strah pred njimi. Vem, kje in kako prijeti kačo, da se ti nič ne zgodi. Ob držanju res močne strupenjače pa sem se počutim še bolj živega. Kljub temu da je nismo pojedli, je takšen ulov na otoku še toliko boljši, saj od vznemirjenja pozabiš na druge dejavnike, kot so lakota, utrujenost ... Strah me ni bilo, seveda pa imam veliko spoštovanje do takšnih strupenjač.«