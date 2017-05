FOTO: To je novi član skupine Čuki

Potem ko so Čuki v začetku leta ostali brez najstarejšega člana, 60-letnega Vinka Cankarja, ki je imel počasi že dovolj neprespanih noči. so zdaj javnosti predstavili novega, precej mlajšega basista.

Po poročanju Pop TV gre za Korošca Miha Novaka, kot sta povedala Jože Potrebuješ in Jernej Tozon, pa se je na njihovi avdiciji zvrstilo kar 90 basistov najrazličnejših let in obeh spolov. A na koncu so zmagali mladost, glas, preprostost in stas, sta povedala.

Kakor Tozon je tudi Miha vzgojitelj, na svojem facebooku pa že prejema čestitke in spodbudne besede. Nekoliko bolj je sicer znan v narodnozabavnih logih. Doslej je bil namreč član ansambla Štajerski fakini, a ga je zaradi pridružitve Čukom zapustil.