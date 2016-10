FOTO: To je nova specialiteta Bineta Volčiča

Bine Volčič in Uroš Štefelin sta v Monstera bistroju razvajala brbončice znanih kuharskih šefov, mnenjskih voditeljev in novinarjev s področja kulinarike. Gurmani so lahko okušali in spoznavali slovensko kulinariko.

Na facebook strani bistroja so zapisali, da je bil vikend razburljiv kot še nikoli. Šefa sta namreč pogostila novinarje The New York Timesa, The Japan Timesa in The Wall Street Journala.

V fotogaleriji preverite kakšne krožnike sta šefa pripravila. Na njih je tudi svinjski rilec.