FOTO: To je nosečniški trebušček starlete Anje Jenko

Čeprav je imela v prvih mesecih nosečnosti Anja Jenko precej težav, se je zdaj očitno pobrala in spet kipi od energije. Bivša Playboyeva zajčica se je, še preden se jima bo z Mariem Pejčičem pridružil nov družinski član, podala v podjetniške vode.

Anja, ki je znana kot divja žurerka in ljubiteljica dobrih zabav, je tako skupaj s partnerjem Mariem in z Janom Komacem združila moči in ponudila portal, na katerem

promovirajo dogodke v mestu. »Obožujemo zabavo, in ko ne veš, kam bi šel in kje se kaj dogaja, bi si želel imeti vse na enem mestu. Ideja se nam je zdela odlična, zato smo se odločili, da kar sami stopimo v akcijo in naredimo portal.«

Radovedneži so na dogodku, ki se je v enem izmed ljubljanskih lokalov odvil prejšnji teden, opazili, da se pod črno obleko zapeljive Anje že kažejo obrisi lepo zaobljenega nosečniškega trebuščka. Nosečnost pa se pozna tudi na njenem oprsju, ki je postalo še bolj bujno.