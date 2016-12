FOTO: To je nosečniški trebušček Nine Osenar

Nina Osenar bo spomladi postala mamica. Priljubljena voditeljica je že v četrtem mesecu nosečnosti, s partnerjem Dejanom Kontrecem pa se naraščaja že močno veselita. Nina je svoj že rahlo zaobljeni trebušček pokazala včeraj na podelitvi nagrad športnik leta 2016.

To bo prvi otrok za voditeljico in tretji za nekdanjega hokejista, ki ima iz zakona s Piko Božič že dva. Nina je za revijo Zvezde razkrila, da je prvič željo po materinstvu začutila, ko je spoznala, kako dober oče je Dejan. Dodala je še, da je otrok postal nadgradnja njunega ljubečega, trdnega in spoštljivega odnosa.

Nina ima rok 14. maja, dan pred svojim rojstnim dnevom.