FOTO: Je to najbolj seksi tekmovalka letošnje Kmetije?

Na male zaslone komercialne televizije Pop TV kmalu prihaja resničnostni šov Kmetija. Med osemnajstimi tekmovalci, ki se bodo borili za glavno nagrado, je tudi 27-letna Tamara Klemen iz Mengša. Seksi natakarica je morda bralcem Slovenskih novic znana, saj je pred leti pomanjkljivo oblečena pozirala pred fotografskim objektivom našega novinarja .

Takrat je dejala, da jo pri nasprotnem spolu najbolj privlači videz pravega moškega, ki sporoča, da ni copata, in dodala, da bi se v jezi najraje stepla. Čeprav je od takrat minilo nekaj let, očitno Tamara ostaja vročekrvna in temperamentna, saj pravi, da bi bila lahko prav ta njena lastnost, da se hitro razjezi, za sotekmovalce še posebej moteča.