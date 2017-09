FOTO: To je moški, ki ga ljubi Mirela

Mirela Lapanović je v teh dneh šokirala in presenetila mnoge prijatelje ter oboževalce. Po fiasku s sotekmovalcem iz resničnostnega šova Pari je javno obelodanila, da je znova zaljubljena. Čeprav se je sprva branila in ni želela razkriti imena moškega, ki je tokrat ogrel njeno srce, se je na koncu le vdala in pozno zvečer razkrila, da gre za beograjskega poslovneža Dejana Popovića, na Balkanu je poznan tudi pod vzdevkom Tiger.

Srbski mediji o njem pišejo, da je milijonar in da poleti najraje čas preživlja na svoji prestižni jahti, ki je privezana v pristanišču v Budvi. Bil je tudi v sporu s priljubljenim pevcem Aco Lukasom, ki ga je celo tožil, saj na bi mu dolgoval 80 tisočakov. Tiger je tožbo proti pevcu dobil.

Na družabnih omrežjih rad razkazuje svoje imetje, luksuzna vozila in pregrešno drage ure. Če gre sklepati po njegovih bivših dekletih, se Mireli ne bo slabo godilo ob njem. Tiger je namreč eni izmed svojih bivših poklonil celo luksuznega beemveja X6.