FOTO: To je lepotica, ki je ujela slovenskega manekena

Taiji in Ana. Foto: Facebook

Postaven maneken, voditelj in podjetnik Taiji Tokuhisa je dahnil usodni da. Štiriinštiridesetletnik se je poročil s svetlolaso Ano Žlender, strokovnjakinjo za marketing in stike z javnostjo.

Mladoporočenca sta s svojimi prijatelji na facebooku delila tudi čudovito poročno fotografijo, na kateri žarita od sreče. Ana je za najpomembnejši dan v svojem življenju izbrala čudovito obleko s čipko, Taiji pa elegantno črno.

»Popoln dan, poln emocij in neverjetne energije, ki sva ga delila z najinimi najdražjimi,« je pod fotografijo zapisal Taiji. Lepe želje in čestitke ob tako posebnem dnevu so deževale z vseh strani.