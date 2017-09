FOTO: Je Lauri uspelo ujeti enega najbolj zaželenih slovenskih »samcev«?

Eden najbolj postavnih in hkrati najboljših slovenskih pevcev Matjaž Kumelj je te dni nedvomno vroče estradno ime. Sicer je zelo zaposlen tudi v modelingu, a je izdal novo skladbo z naslovom Naj le traja. Nalezljiv refren je kot nalašč za pozne poletne in zgodnje jesenske dni, saj ima pridih reggaetona in refren kar v španščini. Skladba je takoj postala všečna poslušalcem, a še bolj kot refren, v katerem ob Matjažu prepeva Anthony Icuagu, so poslušalke pozorne na pevca.

To ne preseneča. Nekdanji slovenski mister je tudi po predaji lente v odlični kondiciji, povsem ujeti pa ga doslej ni uspelo še nobeni. Fant se očitno dobro počuti v svoji koži in se mu nikamor ne mudi. Čisto mogoče pa je, da bo to uspelo mični Lauri, dekletu, ki je nastopilo z njim v spotu prejšnje skladbe Kemija. Pojavile so se namreč razposajene fotografije, po katerih bi bilo zlahka sklepati, da sta parček tudi bolj dobesedno. Na mestu je tako vprašanje, ali se je vendarle našla tista, ki bo ujela zmuzneta.

Če spomnimo, še ne prav davno nazaj je Matjaž tudi v medijih spregovoril o tem, da razmišlja o družini, a kaj ko jim je hkrati odprl vrata dela svojega samskega stanovanja. Vsaj po slikah sodeč ni bilo mogoče reči, da je v njem poleg Matjaža kakšna ženska roka, a če ne vidiš vsega, pač ne gre soditi.

Matjaž sicer počitniških fotografij v dvoje ne taji, pravi pa, da ne gre za prav nič posebnega. »Ne vem, kaj je takšnega na njih, da ljudje takoj pomislijo na zvezo, romanco in že tudi kar poroko in družino. Slike so res malce vesele in razposajene. Pa saj sva ne nazadnje mlada, čas je za takšne slike in uživanje. Sicer pa še dobro, da kdo kaj govori, tako vsaj izvem zadnje novice o sebi,« se zasmeje.

Kaj je res in kaj ne, vesta najbolje sama. A nikakor ne gre pozabiti pregovora, da kjer je dim, je običajno tudi ogenj. In povrhu, kar je najbolj zanimivo, ni redkobeseden le Matjaž. Laura, denimo, sploh ne reče nobene. Očitno niti ni potrebno, saj dovolj govori že naslov skladbe Naj le traja. In, da ne omenjamo, odkrili smo, da so »nič kaj posebne« fotografije nastale prav pred kratkim na italijanski obali. Daleč od oči slovenskih radovednežev … Zakaj že?