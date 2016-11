FOTO: To je glamur po slovensko

Lorella Flego je ženska, ki v vsakem trenutku naredi močan vtis in pusti svoj pečat. Tako so ji zapisali ob podelitvi nagrade za Elle žensko. Voditeljica in modna novinarka po mnenju žirije »s svojim delovanjem in močno osebnostjo prepričljivo osvaja domače in tuje občinstvo, s katerim je do danes stkala pristen in zaupanja vreden odnos. Lorella je velika modna poznavalka, ki je nenehno na preži za novimi izzivi ter s svojim odnosom, zakladnico znanja in izkušenj bogati širši modni prostor.« V Lorellini kategoriji sta bili nominirani še Samira Kentrić in Alma Kochavy.

Preberite še, koga je v svoji kategoriji premagala mlada igralka Inja Zalta

Glamur po slovensko

Pri reviji Elle so podelili nagrade v sedmih kategorijah. Poleg že omenjenih dveh so nagrado leta podelili društvu SOTO za projekt Made in Slovenija. V kategoriji 'modni oblikovalec' je zmagala Tanja Zorn Grželj, Alen Kobilica je postal Elle moški, Sara Valenci je dobila nagrado v kategoriji 'moška kolekcija', Matic Celer pa v kategoriji 'mladi talent'.

V fotogaleriji si lahko ogledate tudi, kako glamurozni so bili gostje gala dogodka v Hotelu Union. Očitno so nekateri navdih našli tudi pri tujih zvezdnikih, saj je bilo opaziti kar nekaj prosojnih oblačil.