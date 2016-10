FOTO: To je družina, ki je raznežila Branka Čakarmiša

Prava atrakcija na nedeljskem odru Slovenija ima talent je bila skupina The Plut family, v kateri so člani stari 12–22 let. Med nastopom so bili žiranti najbolj navdušeni nad bobnarjem Gašperjem, in čeprav so bili člani skupine pred nastopom prepričani, da bodo za preboj v naslednji krog potrebovali čudež, ni bilo tako.

Branko Čakarmiš je bil nad njihovim nastopom namreč tako navdušen, da jim je podelil celo zlati gumb. Zasedba je z nastopom spravila na noge celo opero, saj je občinstvo že med nastopom stalo in navdušeno ploskalo.

Za pravo presenečenje pa je poskrbel Branko Čakarmiš, ki je pritisnil zlati gumb in ponesel skupino naravnost v finale.