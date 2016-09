FOTO: To je bolna Lana, zaradi katere je oče Marjan šel v šov

Kmet Marjan Branič, ki se je v šov Kmetija: Nov začetek prijavil, da bi z denarjem plačal operacijo za hčer, se je kot prvi tekmovalec moral posloviti. Kot smo poročali, njegova hči Lana zaradi deformacije stopal nujno potrebuje drago operacijo, a ji z izkupičkom iz resničnostnega šova žal ne bo mogel pomagati.

»Jaz sem družinski človek, brez družine ne morem,« je povedal Marjan. Ta je po odhodu iz šova presenečen nad odzivom Slovencev in ljudi iz tujine, ki so pripravljeni pomagati pri zbiranju denarja za njegovo hčer. »Po mojem odhodu domov je Slovenija dobesedno ponorela! Odzivi so neverjetni, sodeluje vsa država,« je dejal.

Marjan, ki bo resničnostni šov odslej spremljal iz domačega naslonjača, pravi, da zmage ne privošči Vidu, navijal pa bo za Matjaža in Adrijano.