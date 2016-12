Odkar je Bilbi na slovenski glasbeni sceni, je jasno, da je drugačna, da se na trende požvižga in neguje svoj slog. A vseeno so bili mnogi presenečeni, ko so jo opazili na odru Izštekanih 10, Sounds of Slovenia.

Bilbi je presenetila s trajno, pričesko iz osemdesetih let. Od tedaj je bila tudi njena črna obleka s cvetličnim vzorcem.