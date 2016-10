FOTO: Jasna Kuljaj mu je javno priznala, da ga obožuje že od najstniških let

Jonas Žnidaršič je v petek, 30. septembra, premierno nastopil z monokomedijo s preprostim naslovom Jonas. V mengeškem špas teatru je v smeh spravil mnoge znane in manj znane Slovence. Njegovo predstavo si je ogledala tudi televizijka Jasna Kuljaj, ki navdušenja ni skrivala. Njegova oboževalka je že od nastniških let, je priznala na facebooku in pristavila: »Tako bo ostalo tudi v bodoče.«