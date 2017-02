FOTO: Jasna Kuljaj je Špelo Grošelj spravila v jok

Jasna Kuljaj in Špela Grošelj sta med sodelovanjem pri resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek postali dobri prijateljici. Skupaj radi spijeta kavico, pa tudi v telovadnici tu in tam skupaj skrbita za izklesano postavo.

Da je prijateljstvo ena izmed najpomembnejših stvari v življenju, je Jasna dokazala tako, da je Špeli pripravila presenečenje, ki jo je spravilo v jok. Z družbo je Špelo počakala v znani ljubljanski kavarni in slaščičarni, po prihodu pa so ji zbrani zapeli Vse najboljše.

»Presenečenje za 32 let in 32 dni,« je razkrila Jasna na facebooku in objavila fotografijo objokane Špele. Prepričani smo, da pevka presenečenja ne bo zlepa pozabila.