FOTO: Jankovičeva ljubezen je znanka prestižnih fakultet

Po ločitvi od Vesne, s katero ima dva otroka, je mlajši sin ljubljanskega župana očitno našel žensko svojega življenja. Njegovo srce je amorjeva puščica zadela pred tremi leti in od takrat sta Jure Janković in mlada podjetnica Dijana Galijaševič nerazdružljiva. Tokrat smo golobčka opazili v središču prestolnice, njuni zaljubljeni pogledi in dotiki pa so dokaz, da Jure še nikoli ni bil srečnejši. Čeprav so jima v zadnjih treh letih pripisovali poroko in nosečnost, se parček ne ozira na govorice, Jure pa je ponosen na svojo mlado izbranko, ki ni le lepa, temveč tudi izjemno razgledana in inteligentna. Dijana je namreč soustanoviteljica dveh podjetij, pred kratkim pa je kot predavateljica zablestela na zasebni ameriški univerzi Yale, kjer je govorila o sreči in dobrem počutju, ki sta ključ do uspeha na delovnem mestu. Mlada podjetnica je sicer znano ime številnih fakultet po svetu, kjer med drugim predava o spodbujanju pozitivnega delovnega okolja, odnosih in medsebojni pomoči, zato ni nič čudnega, da je povsem očarala Jureta in njegovo družino.

