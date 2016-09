FOTO: Janko Šopar ob odhodu javno obračunal s šefom

Janko Šopar se poslavlja od nacionalke, ob slovesu pa je na facebooku zapisal tole (njegov zapis objavljamo v izvirniku):

»Minil je zadnji avgustovski dan. Zame je bil to zadnji dan v službi. Dan nabit s čustvi. Poslovil sem se od sodelavcev, najboljše ekipe Tednika. Hvala vam še enkrat, ker sem bil lahko z vami del lepe in uspešne zgodbe. Poslavljam se po 44. letih dela na RTV. Za mano je natanko 560 vodenj Tednika, preko1000 voditeljstev TV Dnevnika, in nekaj tisoč, kdo bi jih znal prešteti, drugih novinarskih prispevkov. Ja, z leti se nabere. In za vse, ki sprašujete, ali bom še naprej ustvarjal priljubljene črno bele čase, o tem, kako je bilo, naj vam povem, da jih ne bom. Ne po moji volji. Kljub programskemu interesu da rubrika na koncu Tednika ostane, je prišel ukaz od zgoraj, od generalnega vd (nezakonitega) direktorja mag. Marka Filija, da Šopar, kot upokojenec ni primeren in njegovo delo ne bi bilo v skladu s poslovno politiko. Toliko, da veste, spoštovani gledalci, plačniki elektro priključkov, česa za svoj denar ne boste videli in zakaj.«

Izjave pod njegovim zapisom pa povedo vse: njegovi gledalci ga popolnoma podpirajo, kar so tudi izrecno zapisali (objavljamo jih v izvirniku):

»Janko, ne se sekirat zaradi Fillija, si sel verjetno vsaj v penzijo po svoji volji in ne njegovi. bo pa za kuzke se vec casa in se kaj se bo verjetno naslo.«

»Dragi Janko, prav žal mi je, da so ti uspeli zagreniti slovo po tolikšnem pečatu, ki si ga pustil nacionalki. Ampak presenečen pa nisem, trendi so namreč že nekaj let jasni. Na srečo pa si stare šole in prepričan sem, da ne boš omagal.«

»Sramotno, tako to delajo razni generalski šefi , češ, svojo pomembnost izkazujejo na takšen način kot Fili. Za javnost so samo oni pomembni, ,Šopar je zdaj prignal do konca in hajd v penzion, da te ne vidimo več,.Janko uživaj v penzionu in pozabi na šefe!«