FOTO: Ivo Daneu praznoval s Slovenskimi novicami

Legendi v spomin je njegov dobri prijatelj, odgovorni urednik vseh edicij Slovenskih novic Bojan Budja napisal monografijo z naslovom IVO med 10 in 13.

»Ivo Daneu je iskriv, a zahteven sogovornik, njegov spomin je filigranski. Prav nič selektiven, za vsako ceno hoče bobu reči bob. Tudi če zaboli. In je rekel, jaz pa zapisal. Svojega sprehoda skozi življenje ni poskušal olepšati prav z ničimer niti kaj prikriti, osem desetletij je opisal tako, kot jih je doživel in čutil. Daneu je človek z velikim Č. Spoštujejo in cenijo ga levi in desni, rdeči in črni, modri in zeleni, rumeni in beli. Z Milanom Kučanom se videva domala vsakodnevno, kardinal Franc Rode pa mu ob stisku rok zagotavlja nebesa. Res, Ivo Daneu je eden in neponovljiv,« je v uvodu zapisal pisec knjige Budja.

V družbi košarkarskih legend oziroma nekdanjih soigralcev je Ivo Daneu knjigo predstavil na praznovanju okroglega jubileja, praznovanja svojega 80. rojstnega dne. Skupaj z uglednimi gosti smo se dobili v Stanovski dvorani Ljubljanskega gradu.

Na predstavitvi tako niso manjkali Petar Skansi, Ratomir Tvrdić, Damir Šolman, Nikola Plećaš, Giuseppe Gergia, Slobodan Dugi Damjanović, Borut Bassin, Vinko Jelovac, Bogdan Boša Tanjević in Aljoša Žorga. Nastopili so Klapa Bonaca ter Nuša Derenda, govora pred približno 150 povabljenci pa sta imela Petar Skansi in Milan Kučan.

