FOTO: Iskrena Kataya: Zredila sem se za 10 kilogramov

Vedno iskrena in nasmejana pevka Kataya je na facebooku objavila svojo fotografijo in zapisala, da je imela pred časom 54 kilogramov, vendar se danes, ko jih ima 10 več, počuti precej bolje. Pevka je sicer komentirala obleko, ki jo je kupila v bolj vitkem obdobju, in dodala, da je ponosna na to, da jo še vedno spravi nase.

»Včerajšnji Vikend paket. Gledam svoje obline na sliki. Ko sem kupila to obleko, sem imela 54 kg, zdaj jih imam skoraj deset več in se še vedno spravim noter. Je pa res, da se bolje počutim in da sem zdrava. To pa je največ vredno. Trenirati je treba v prvi vrsti zaradi zdravja in dobrega počutja ... Potem pa pride še ostalo,« je zapisala simpatična pevka.