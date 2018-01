FOTO: Indira žarela, Henrik pokazal izklesano telo

ZALJUBLJEN DO UŠES

Henrik Lutz je gotovo eden izmed tistih tekmovalcev resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, ki so ga bodo gledalci najbolj zapomnili. Predvsem pa bo zagotovo ostal v posebnem spominu sotekmovalki Indiri Ekić, v katero se je med snemanjem šova noro zaljubil. Ker mu Indira ni vračala čustev in se je v njegovi družbi celo nelagodno počutila, je med njima pogosto vladalo napeto vzdušje.

A zdaj je kot kaže to preteklost. Tekmovalca sta se med eno izmed novoletnih zabav v fitnesu, kjer trenirajo tekmovalci, srečala in tako povsem sproščeno pozirala pred fotografskim objektivom.