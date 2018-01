FOTO: Indira »slekla« kilograme. Ne boste verjeli, kakšna je danes

Gledalci šova The Biggest Loser Slovenija bodo danes dočakali sklepno dejanje. Po mnogih izpadanjih so v bitki za glavno nagrado ostali še štirje. To so Aleksandar, Bojan, Indira in Iztok. Brez dvoma so vsi dosegli neverjeten rezultat, nekateri so pri tem šli čez mejo in se nekoliko poigrali s svojim zdravjem.

Med tistimi, ki jim je uspela velika sprememba, je tudi edina ženska med finalno četverico, Indira. »Slekla« je številne kilograme in se podala novemu življenju naproti manj obremenjena.

»Naučila sem se, kako se imeti rad, kako se je treba spoštovati, kako mnenje drugih ne sme vplivati nate, predvsem psihično,« je povedala svetlolaska.