FOTO: Indira hujša kot za stavo! Njena preobrazba je neverjetna

Ko je prišla v šov The Biggest Loser Slovenija je bila med vsemi tekmovalci najlažja. Indira niti sama ni bila mnenja, da bo lahko izgubila kak kilogram. A zgodil se je preobrat, saj je Indira postala najbolj uspešna tekmovalka šova. Trdi treningi so se ji še kako obrestovali, saj je naravnost blestela na zadnjem tehtanju. A od nje trenerka Nataša pričakuje še več. »Indira me negativno preseneča,« je bila razočarana Nataša. Vseeno pa je vidne spremembe pri Indiru opazila in pohvalila tudi njena sestra Emina.