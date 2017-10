FOTO: Ima lep obraz, zdaj si želi še stas. Hujšala bo pred vso Slovenijo

Idira in Nika Zorjan. Foto: Facebook

Prihodnji teden na male zaslone prihaja šov, v katerem bodo tekmovalci hujšali in se učili zdravega načina življenja. Med tekmovalci, ki bodo skušali svoje življenje spraviti v red, je tudi Indira Ekić, 26-letna Ptujčanka, sestra finalistke za miss universe 2017.

Indira je razkrila, da se je s kilogrami borila že kot otrok, v času študija pa je vse skupaj ušlo nadzoru. Na mesec naj bi se zredila tudi za deset kilogramov, zaradi česar so celo njena oblačila začela pokati po šivih. Zaradi nakopičenih kilogramov jo je celo zapustil fant. Ob vselitvi v hišo, kjer poteka snemanje, je dejala, da si želi, da bi lahko paradirala po plaži in nosila lepe obleke. A kljub temu, da ima težave s težo, se Indira ne zapira med štiri stene. Je uveljavljena umetnica ličenja, ki ji svoj obraz zaupajo mnoge znane Slovenke, med katerimi je tudi Nika Zorjan. Naliči pa rada tudi svojo sestro Emino, ki je v teh dneh zablestela na izboru za miss universe Slovenije in se uvrstila v finalni izbor, ki bo dal zmagovalko prihodnji teden.