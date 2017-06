FOTO: Hollywoodski zvezdnik? Ne, to je Slovenec!

Stari znanec z malih zaslonov, filmskih platen in družabnih prireditev, na kratko legenda slovenskega filma, bo 21. julija dopolnil častitljivih 95 let, a na počitek niti ne pomisli. Kariero je začel med drugo svetovno vojno, ta pa obsega več kot 140 vlog v igranih filmih in več kot 80 v televizijskih filmih in serijah. Bil je gangster, vojak, matador, tudi v vesternih smo ga videli igrati. Prizna, da sta njegova večerna rutina kozarček viskija in cigara, ob tem pa poudarja, da mu zdravje še vedno dobro služi. »Živi polno, ne odpoveduj se stvarem. Jaz se cigari ali viskiju ne odpovem,« je nekoč dejal. Ob lepem vremenu rad kolesari in se še vedno udeležuje dogodkov, posebno tistih, povezanih s filmom.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«