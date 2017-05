FOTO: Hollywood niso sanje, ampak trdo delo

V filmski meki je že spoznal zvezdnike, kot so Julian Thind Tutt, Armand Assante, Al Pacino, Caterina Murino, Steven Bauer, režiser Cary Joji Fukunago in producent Steven Istock. »Podati se v takšno stvar pomeni veliko odločnosti in odrekanja. Biti moraš vztrajen, profesionalen, nenehno iskati stike in poznanstva, biti tako rekoč opažen vedno in povsod. V tem poslu, posebno v Ameriki, se vrti veliko denarja in vsakdo si želi čim več iztržiti,« pravi 44-letni Ljubljančan.



Večina domačih gledalcev Marjana Radanoviča pozna po vlogi hudobca v prvi sezoni Usodnega vina in po reklami Agencije za varnost prometa Premisli, alkohol ubija produkcije AR Rok Cvetkov, ki je pred kratkim dobila nagrado v San Diegu, po filmih Strah, Sledi življenja ter sodelovanju z Jonasom v Po oglasih. Zanimiva je zgodba, kako je nastal film Sledi življenja, s katerim jim je uspel mednarodni preboj. »Hotel sem igrati v filmu, a ker me nihče ni poznal, sem si rekel: posnemi kaj svojega, ker če bomo čakali na druge, se to ne bo zgodilo. Od nekdaj me privlačijo večplastne prepletene globoke in dinamične zgodbe. Da ima glavni lik notranji ali zunanji konflikt, da se bori skozi film ter da ima željo po cilju. Cilj je bil narediti preboj na mednarodni trg, to mi je dajalo navdih. Zavedal sem se tehničnih težav in napak, toda bil sem stoodstotno prepričan o kakovosti igre,« pravi. V filmu je bil igralec, izvršni producent, scenarist in režiser. Pred snemanjem se je posvetoval z ljudmi iz mednarodne filmske industrije, ki jih osebno pozna. »Ko imena vrhunskega kova pohvalijo tvoj izdelek, poudarijo kakovostno igro, povabijo k sodelovanju... Film Sledi življenja je bil vstopnica v ta svet,« doda. Snemanje filma in prijave na mednarodne filmske festivale je financiral sam.



Pred tem je več let nabiral izkušnje. »Prvo manjšo vlogo sem imel v celovečernem filmu Neizstreljeni naboj ter v reklami za banko Raiffeisen, v reklamah Hadopi za francoski trg in Chio Chips za nizozemski. Predlani sem igral v celovečernem filmu The Last Man: Mangata, lani v celovečercu Šuplje priče, v kratkem filmu Oder in TV-seriji Nova dvajseta.«



Festivali in tudi nagrade



V filmskem poslu imajo izjemno pomembno vlogo festivali. »Če morem, se jih udeležujem, saj so tam producenti, režiserji, scenaristi, zvezdniki … Poleg tega so idealna oblika predstavitve občinstvu in medijem v živo,« pravi Radanovič.



Pohvali se lahko tudi že z več nominacijami in nagradami. »Ko smo izvedeli, da smo v Ameriki dobili prestižno nagrado ter bili izbrani še na festivalih LA CineFest ter Paragon Film Festival v Los Angelesu, pozneje pa še na Movie Park Action Adventure Festivalu v Los Angelesu, Underground Film Festivalu v Münchnu, Tuzla film festivalu in ameriškem marketu AFM, sem se odločil, da grem v Los Angeles spoznat vse te ljudi in nabrat novih stikov. Osebno sem spoznal ljudi iz filmske industrije, katerih vrhunske filme gledamo na velikih platnih in TV-zaslonih.« Prejel je tudi nagrado občinstva na festivalu Underground v Münchnu za najboljšo igro, najboljšo režijo ter najboljšo zgodbo.



Za letos že ima potrjene tri vloge v velikih tujih produkcijah: pod okriljem našega legendarnega kaskaderja Roka Cvetkova v BBC-seriji McMafia, drugi projekt je film Mangalyaan v indijsko-nizozemski produkciji, tretji pa srhljivka. »Igral bom mračnega duhovnika. Pogodba je podpisana, snemali bomo konec leta v Koloradu v ZDA,« razkrije. V Sloveniji bo v sodelovanju z AR Rok Cvetkov Production snemal film Mangalyaan indijski režiser ter producent Rohit Gupta. Marjan bo zaigral znanstvenika, bo pa tudi produkcijski menedžer, glavno vlogo v tem indijskem filmu ima Irrfan Khan, ki je igral v Jurskem parku in v Infernu s Tomom Hanksom.



Desetletje v Aziji



Življenje v tujini mu nikakor ni neznano tudi že od prej. »V Indiji in Aziji sem živel skoraj 10 let. Tam sem doštudiral manualno medicino, jogo, borilno veščino džudžic ter še nekaj drugih. Doživel sem veliko stvari, o katerih mnogi dejansko samo sanjajo ali berejo. Tisti, ki smo ostali do konca, smo plačali visoko ceno za diplome, ampak se je na koncu splačalo. Delal sem po vsej Aziji, športnih centrih, hotelih, velnesih, zasebno z raznimi bogataši. Tudi z zaposlenimi za zmanjševanje bolniške odsotnosti. Učil me je nekoliko let mlajši učitelj Alexander Sebastian Aguet. Postala sva najboljša prijatelja, zdaj živi z družino v Avstraliji,« pripoveduje. Z jogo in terapijami se je profesionalno ukvarjal dobro desetletje, tudi v Sloveniji. Joge ne poučuje več, terapije pa izvaja le za izbrane in prijatelje.



»V prostem času veliko raziskujem o novostih v svetu, ukvarjam se tudi z antiageingom, ki je patentiran na izvornih celicah in TA65-tehnologiji. Sodelujemo z zdravniki, znanstveniki, kirurgi. Zanima me politika, a bolj na globalni ravni. Fizično sem v Sloveniji, v zavesti pa po vsem svetu. Ko se enkrat navadiš na svetovne metropole in na odprte ljudi, ti to ostane v podzavesti in se vedno vračaš na globalno raven. Imam ozek krog pravih prijateljev in zelo širok krog poznanstev. Sem privaten človek, nerad se izpostavljam. Razen poklicno, to pa je nekaj povsem drugega.«