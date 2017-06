FOTO: Helena Blagne pokazala fanta

Prihaja poletje, čas, ko mnoge že prijetno ščemi v trebuščkih. Med tistimi, ki uživa v tem, je tudi slovenska diva Helena Blagne. Njen zdajšnji spremljevalec naj bi bil Peter, je razkrito med komentarji, Blagnetova pa ga je pokazala zgolj od zadaj.

Na fotografiji se držita za roke, nekateri pa so se hitro ponudili, da bi jo z veseljem tako držali za ročico ... Toda vprašanje je, ali bi jim plečati in visokorasli temnolasec to dovolil.

Novo srečo v življenju je Helena torej že našla, a poglavje s prejšnjim možem še ni zaprto. Več o tem na povezavi .