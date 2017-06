FOTO: Hči Miše Molk v šoku

»Nekaj novinarsko najlepšega, kar se mi je do danes zgodilo. Če že češem po urbani kulturi, zvezdniških utrinkih in rdečih preprogah – hvala, vesolje, za tole priložnost in srečanje!« je vsa vzhičena po intervjuju in ob skupni fotografiji s hollywoodskim zvezdnikom Billom Murrayjem na facebooku zapisala hči Miše Molk Ula Furlan.

Murray, zvezdnik filmov, kot so Izganjalci duhov, Izgubljeno s prevodom, Neskončni dan itd., ki med drugim že nekaj let skrbi za promocijo vodke znamke Slovenia, se zaradi tega spet mudi v Sloveniji. Pri nas ostaja tri dni, poleg Ljubljane pa bo obiskal še Bled in Sevnico.