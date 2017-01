FOTO: Hajnija Blagneta je najel, plačal pa ne

KRANJ – Zaradi obtožb, da je storil poslovno goljufijo, je pred sodnico kranjskega sodišča Marjeto Dvornik ta teden stopil Mark Matheyo Kavčič. V preteklosti se je poslovnež predstavljal kot Mark Džan Kavčič, še pred tem je bil Blaž Kavčič. Obtožnica mu je očitala, da pred petimi leti ni plačal za več kot 7000 evrov računov za glasbena izvajalca, ki sta med konci tedna igrala v blejskem lokalu Pr' Klavdiji. Ta lokal je bil pod okriljem Kavčičevega podjetja Laser group 8. Podjetje, ki je v zadnjih letih potonilo, se je ukvarjalo tudi s čiščenjem, čistilke pa so javnost ravno leta 2011 glasno opozarjale na to, da so jim kratene delovne pravice. Zaradi kršenja delovnih pravic je bil Kavčič že obsojen na sedem mesecev pogojne kazni, no, tokrat mu je sodnica po krajšem razmisleku izrekla oprostilno sodbo, saj tisto, kar se mu je očitalo v obtožnici, ni bilo kaznivo dejanje.



Plačana le dva računa



In kaj je Kavčiču očitala obtožnica? To, da po nastopih glasbenikov v že omenjenem blejskem lokalu ni poravnal računov za 7440 evrov. Ta znesek bi moral biti nakazan samostojni podjetnici z Jesenic Jadranki Vovk, ki se ukvarja s posredovanjem in organiziranjem glasbenih dogodkov. V sodni dvorani je povedala, da je za muziko v lokalu Pr' Klavdiji najprej poskrbela glasbenica, a ker Kavčičevo podjetje računov za nastope ni plačalo, tam ni hotela več nastopati, nato pa je v lokalu Pr' Klavdiji še nekaj mesecev igral Hajni Blagne. »Začetna dva računa sta bila plačana, zatem pa so sledile samo še obljube,« je na prostoru za priče še pojasnila Jeseničanka.

