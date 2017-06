FOTO: Hajdi že odvrgla odvečne krpice

»Priprave na sezono,« je na facebooku zapisala nekdanja otroška pevska zvezda Hajdi, danes s priimkoma Korošec Jazbinšek, in zraven objavila vročo fotografijo. Da so jo njeni spletni prijatelji nagradili s srčki in všečki, najbrž ni treba posebej omenjati ...

Sicer je Hajdi, ki je kot otrok prepevala uspešnico Naš kuža, petje nato povsem obesila na klin. Danes ima sredi Celja trgovino z otroško opremo. Je tudi mamica dveh fantkov.