FOTO: Grožnje, solze in seks – to so slovenski šovi

Zmagovalca Bitke parov Bojana in Tihomir. Foto: Pro Plus

Med njimi je bil zagotovo najbolj kontroverzen Big Brother, kjer ni manjkalo prepirov, sporov, groženj in celo seksa. Za vroče dogajanje med rjuhami sta poskrbela predvsem zmagovalka Mirela Lapanović in Primorec Marko Jovanović. Njuno razmerje je bilo vroče, a kratko, saj se je Marko po prihodu iz šova odločil, da z Mirelo ne želi imeti ničesar več. Mirela je trenutno srečna v objemu Andreja, očeta svojega mlajšega sina, ki jo je med šovom zapustil in grozil, da ji bo vzel otroka.

Prepričala z zgodbo

Prva zmagovalca slovenske Bitke parov sta postala Bojana in Tihomir, ki sta domov odnesla 48.200 evrov. V finalni oddaji so izpadli pari odločali o usodi treh finalistov. Lia in Aljoša sta se v veliki finale uvrstila neposredno, porotniki pa so odločali o Niki in Alešu, ki sta v zadnjem izzivu sicer zmagala, ter Bojani in Tihomirju. Večina parov se je odločila za Bojano in Tihomirja, saj jih je bolj prepričala njuna zgodba.

Premočna za moške

V Kmetiji: Nov začetek je slavila 28-letna Adriana Košenina, prva ženska zmagovalka v omenjenem šovu. Čeprav je večina gledalcev glasovala za Zaro, ki je bila tako poslana v superfinale, se je morala Adriana pomeriti še z Maticem, ki ga je dvakrat premagala v areni. Nekdanji vojakinji so v šovu očitali marsikaj, tudi nehigieno, a je na koncu vsem dokazala, da ni od muh in da se je lahko bojijo tudi moški.

Delil nagrado

Bitka v resničnostnem šovu Suvivor je bila okrutna, tekmovalci so morali za preživetje pošteno zavihati rokave in si priboriti vsak grižljaj. Zmagovalec Alen Perklič je po koncu šova priznal, da ga je ta povsem spremenil in da veliko bolj ceni sočloveka. Po zmagi je povedal, da bo nagrado delil z očetom in mamo.

Poplačal dolgove

Zmagovalec kuharskega šova MasterChef je Mariborčan Darko Klemen. »Večina bo šla za poplačilo dolgov in še bo nekaj ostalo, nekaj pa bom namenil za ureditev stanovanja,« je povedal brez ovinkarjenja.

Novo violončelo

Največje presenečenje letošnjih oddaj in šovov sta Wildart, Timotej in Lenart, ki jima je Lado podelil zlati gumb in ju tako poslal v polfinale. Dečka sta dokazala, da ovire ne obstajajo in da se trud nekoč poplača. Najstnika sta bogatejša za 50 tisočakov, za začetek pa si bosta kupila novo violončelo.



Zmagala je Svetlana

Oddaja Znan obraz ima svoj glas je letos postregla z zanimivimi preobrazbami. Ženske so bile moški, moški so bili ženske, hoja v visokih petkah je bila naporna pa tudi priprave na barvite nastope. Gledalce in žirijo je na koncu najbolj prepričal Tilen Artač, ki je med drugim imitiral Svetlano Makarovič in Laibach.