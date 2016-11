FOTO: Groza: zgodilo se je nekaj najhujšega

Ena izmed nalog, ki sta ju mentorja naložila tekmovalcem, je tudi pognojitev travnika. Vsaka družina je dobila pol travnika, po katerem je potrebno raztrositi gnoj. In ker je količina gnoja precej velika, so kmetje prišli na idejo, da bi lahko uporabili voz, ki ga imajo na posestvu.

Težava je nastala, ko je voz, ki je očitno že kar nekaj stal, začel popuščati, saj so tekmovalci z vsako vožnjo nanj naložili večje breme. Dodatno sta ga razmajala še Senad in Matic, ko sta voz prevrnila, bridki konec pa je doživel, ko mu je odpadlo kolo.

Tekmovalci so se ob tem sicer nasmejali, a to obenem zanje pomeni kar hud udarec, saj jim je zdaj na voljo ostala le še ena samokolnica, s katero bo treba razvoziti še kar nekaj gnoja, če bodo hoteli uspešno dokončati nalogo.