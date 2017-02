FOTO: Gola Avdićeva sestra

Denis Avdić nima le spretnega jezička in smisla za humor, ampak ima tudi zelo privlačno sestro, s katero pa se voditelj in komik redko pohvali. Tokrat ga je svetlolasa Iris postavila pred še eno preizkušnjo, ko je slekla krpice in se gola postavila pred objektiv Aleša Bravničarja. Ta jo je zvabil na Bali, kjer so nastale čudovite fotografije, lepotica pa je na peščenih plažah in mondenih lokacijah naravnost zažigala. Zgovorni brat Denis je na končni izdelek lahko vsekakor ponosen, čeprav pretiranih izjav sreče in zadovoljstva ni pokazal nikjer. Zaveda se, da lahko s svojim telesom vsak počne, kar ga je volja, istega načela se drži tudi pri svoji sestri. Iris si na vse pretege želi uspeti v modnem svetu, četudi so gole fotografije primernejše za starlete kot zares uspešne manekenke.

