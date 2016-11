FOTO: Gledalci obnemeli! Žirant Lado stresel deklico

Zapisali smo že, da je v prvi polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent srca gledalcev osvojil pevec argentinskih korenin Isaac Palma, ki ste ga z največ glasovi poslali v finale, sledil pa mu je The Plut Family.

Toda med odločanjem žirantov ali naj v finale pošljejo najstniško skupino ali plesni par Milano in Jureta, je za neljubi dogodek poskrbel Lado Bizovičar. »Pokazal vam bom vpogled v brutalno življenje žiranta šova Slovenija ima talent. Mama iz The Plut Family mi je pod nos molila majhnega otroka in prosila, naj jih pošljem v finale,« je dejal, odšel med občinstvo in prijel majhno deklico, da bi gledalcem bolje orisal dogodek.

V tistem trenutku je deklica od šoka pričela jokati, na kar ga je opozoril tudi ženski del žirantk. »'Boga', joka? Ne, smeje se,« je v svojem slogu dejal Lado.