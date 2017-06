FOTO: Gianni Rijavec na razprodanem koncertu razvnel publiko

Na sinočnjem koncertu v Štanjelu se je trlo ljudi, ki so nestrpno pričakovali koncert večnega romantika Giannija Rijavca v novi glasbeni preobleki, z novim glasbenim pop-simfo stilom. Prvič je na oder postavil svoj inštrument: nastopil je z belim klavirjem in ob spremljavi pop ansambla, ki so ga sestavljali Arian Krašna (kitara, vokal), Sergej Hofman (bas, vokal) in Mitja Tavčar (bobni, tolkala) in godalnega kvarteta – Anja Jamšek (prva violina), Anja Istenič (druga violina), Urša Koredž (viola) in Petra Tavčar (Čelo). Rijavec je navdušil s svojimi najlepšimi baladami, kot so Soča, Veter nesi ji pozdrav, Kamen na srcu in najnovejšo Ti si lepa kot pomlad ...

V prekrasnem ambientu grajskega dvorišča gradu v Štanjelu, ob soju sveč in reflektorjev je romantika doživela višek. Občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo grajsko dvorišče, je po koncertu zahtevalo kar dva dodatka.

Pop-simfo zvok, ki je nova glasbena pot Giannija Rijavca, je nova smer, ki je v Štanjelu doživela ovacije, doživela je ognjeni krst. »Še, še, še …«, je vzklikalo občinstvo in v en glas pritrdilo, da so Giannijeve balade ob klavirju in z dodatkom godal doživele razcvet ter da bodo nove skladbe, ki nastajajo postale uspešnice. Istočasno je bil koncert dokaz, da slovenska pop glasba ni nič manj vredna kot tista, ki prihaja iz tujine, da ima tudi slovenska glasba dušo in seže v srce.

»Želimo si takih koncertov, koncertov za dušo«, je dejala ena izmed obiskovalk koncerta večnega romantika Giannija Rijavca.