FOTO: Ganljivo dejanje očeta bolne Lane

Bivši tekmovalec resničnostnega šova Kmetija: nov začetek Marjan Beranić je slovenski publiki prirasel k srcu potem, ko je priznal, zakaj se je odločil za nastop v šovu. Njegova hči Lana, ki se je rodila z deformiranimi nogicami namreč potrebuje operacijo, ki pa jo starša sama ne moreta plačati. Marjanova in Lanina zgodba pa je ganila toliko ljudi, da so za deklico sprožili dobrodelno akcijo in tako pomagali zbrati denar za operacijo. Humanitarna akcija se bo zaključila danes ob polnoči, Marjan pa je še pred koncem dneva želel na prav poseben način zahvaliti vsem, ki so Lani pomagali.

Hvaležnost, ki jo čuti do dobrosrčnih Slovencev, ga bo očitno spremljala za vedno, saj si je besede dal tetovirati na roko. »Mi skupaj eno smo« je želel sporočiti prijateljem in sledilcem. Že takoj pa so se našli opravljivci, ki so Marjanu očitali, da denar zapravlja za tetovaže namesto za potrebno operacijo, vendar so mu prijatelji takoj stopili v bran, saj mu je tetovažo podaril studio.